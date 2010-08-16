أجواء حارة لم تمر على البلاد من قبل حتى نهاية الأسبوع

فلسطين اليوم-وكالات

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم، حاراً حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

أما يوم غد الثلاثاء، فيستمر الجو حاراً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء المقبل يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة, وتشتد وطأة الحر، ويكون الجو حارا أكثر من المعتاد إلى خماسيني ومشبعا بالرطوبة.

وفي يوم الخميس القادم يستمر الجو خماسينيا ومشبعا , وقالت مصادر في الأحوال الجوية ان موجة الحر لم تمر على البلاد من قبل مطالبةً جميع المواطنين بإتباع الطرق الكفيلة للتخفيف من درجات الحرارة خصوصاً مع الصيام.