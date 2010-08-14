التليجراف: الدبلوماسيون الإسرائيليون يقاطعون الموساد

فلسطين اليوم- وكالات

ذكرت الصحيفة أن الدبلوماسيين الإسرائيليين قاموا بمقاطعة لعملاء الموساد، حيث رفض دبلوماسيو الخارجية الإسرائيلية التعاون مع الموساد فى أى مكان فى العالم بعد أن اخترق عملائه إضرابا لهم.

نشب الخلاف بعدما تدخل عملاء الموساد للمساعدة فى تنظيم رحلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اليونان، مقررة الأسبوع المقبل، بعد رفض الموظفين الدبلوماسيين تنظيمها لإضرابهم بسبب الأجور.

الإضراب الذى أثير بسبب احتجاج الدبلوماسيين على تقاضيهم أجور تعادل نصف التى يتقاضاها موظفو وزارة الدفاع، شهد بعض الأخطاء الدبلوماسية. فلقد شملت الأخطاء ترك زوجة رئيس أستونيا جالسة بمطعم خارج القدس دون استقبالها وعدم الخروج بالسجادة الحمراء لاستقبال وزير الخارجية الروسى. كما خلع الدبلوماسيون البدل لصالح الجينز والصندل.

وقد لجأ نتنياهو إلى عملاء الموساد لتنظيم رحلته بدلا من إلغائها بسبب الإضراب، إلا أن حنان جودر، رئيس جمعية دبلوماسى وزارة الخارجية، هددت بسحب تعاونها مع الموساد.