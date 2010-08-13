رحيل صاحب راوية "الشهداء يعودون هذا الأسبوع

فلسطين اليوم-وكالات

غيّب الموت أمس الروائي الجزائري الطاهر وطّار المعروف بـ"أب الرواية الجزائرية" بعد معاناة مع مرض عضال شغله كثيراً في العلاج في مستشفيات الجزائر وباريس أخيراً.

وطّار مواليد العام 1936 يأتي في طليعة الروائيين الجزائريين، مارس الكتابة الأدبية كما أخذته السياسة في عهد حزب "جبهة التحرير الوطني".

من روايته: "اللاز" و"الزلزال" و"الحوت والقصر" و"قصيدة في التدين" و"عرس بفل" و"المجموعة القصصية الشهداء يعودون هذا الأسبوع" و"دخان في قلبي" و"الطعنات" وترجمت أعماله إلى لغات أجنبية عدة.

كان همّه التعبير في الرواية والأدب عن ملامح تغييرية ما في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والتاريخية يمكن أن تقوم بها البرجوازية في العالم، وكان متمسكاً بالتراث المشرقي مقيماً في "دير الجاحظ" يحضره المتنبي والشنفري كما يحضره بابلو نيرودا وآخرون. وقف ضد إلغاء الانتخابات البرلمانية الجزائرية العام 1992، وكان حاضراً في المشهد الثقافي السياسي والمزاج والمواقف الشخصية.