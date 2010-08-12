الجمعة الأولي.. الاحتلال يفرض قيود على المصلين في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

فرضت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس, قيوداً على المواطنين في الضفة الغربية لدخول المسجد الأقصى لإقامة الطقوس الدينية في أول جمعة لشهر رمضان المبارك.



وأوضحت الإذاعة الصهيونية "إن قيادة الشرطة قررت نشر الآلاف من عناصر الشرطة في القدس وفي محيط المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة".

وفي السياق ذاته قررت السلطات الإسرائيلية السماح لمواطني الداخل وأهالي القدس دخول المسجد الأقصى, في حين أعلنت أنها ستسمح للرجال من الضفة الغربية فوق سن الـ 50 وللنساء فوق سن الـ 45 بالدخول بشكل حر، إضافة لسماحها للرجال بين سن الـ 45، والـ 50، وللنساء بين سن الـ 30، والـ 45، بالدخول بتصاريح خاصة