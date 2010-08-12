تركيا تشكل لجنتها للتحقيق فى الاعتداء على سفينة الحرية

فلسطين اليوم: وكالات

أعلنت السلطات التركية اليوم الخميس، تشكيلها لجنتها الخاصة للتحقيق فى المجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المتضامنين على متن سفن أسطول الحرية فى المياه الدولية، والتى أسفرت عن استشهاد تسعة مواطنين أتراك وإصابة العشرات من المتضامنين، موضحة أن هذه اللجنة ستقدم تقريرًا إلى مجموعة من الخبراء عينتهم الأمم المتحدة في هذه القضية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، أن اللجنة الوطنية للتحقيق والأبحاث التي شُكِّلت في مكتب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان؛ مكلفة برفع تقرير إلى فريق خبراء الأمم المتحدة "حول ظروف الهجوم الإسرائيلي والمعاملة التي تعرض لها الناشطون في تلك القافلة".

وأضاف البيان أن مسئولين في وزارات الخارجية والعدل والداخلية والبحر سيشاركون في أعمال تلك اللجنة.

وتطالب تركيا دولة الكيان الصهيوني بالاعتذار عن الجريمة التي ارتكبها بحق سفينة المساعدات الإنسانية، وكذلك رفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الرابع على التوالي، وأيضا تقديم تعويضات للضحايا.