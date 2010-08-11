بمناسبة رمضان..رام الله وغزة تتبادلان الإفراج عن المعتقلين

فلسطين اليوم-غزة

افرجت السلطة الفلسطينية اليوم الاربعاء عن 8 محاضرين من جامعة النجاح الوطنية بنابلس بعد عدة ايام على اعتقالهم، فيما افرجت حكومة غزة عن عشرات المعتقلين في سجونها.

واكد تيسير فتوح المفتش العام لمراكز الاصلاح والتأهيل لسجون السلطة الفلسطينية ان جهاز المخابرات اطلق سراح 8 محاضرين من جامعة النجاح الوطنية.

ونفي فتوح نفيا قاطعا ان يكون اي من المحاضرين قد تعرض للتعذيب او انتهاك لحقوقه القانونية والانسانية داخل السجون الفلسطينية لاسيما وان موعد زيارة الصليب الاحمر لهم كانت بتاريخ 5-8—حسب قوله2010.

وطالب فتوح بعض وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر في نقل المعلومات لاسيما وان المحاضرين لم يتعرضوا للتعذيب-حسب تعبيره.

وأثنى وزير العدل في حكومة غزة محمد فرج الغول بمكرمة رئيس وزراء الحكومة المقالة حكومة غزة إسماعيل هنية بالإفراج قرابة 100 معتقل على خلفية أمنية وجنائية من سجن أنصار وباقي السجون التابعة للمالة في غزة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال الغول خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع أنصار بمشاركة وزير الداخلية بغزة فتحي حماد"إن هذه المكرمة تأتي بصورة دورية بعد رفع الكشوفات وعرضها على مجلس الوزراء" مؤكدا عدم وجود معتقلين سياسيين.

من جهته طالب حماد، السلطة برام الله أن تنهي الاعتقال السياسي، قائلا:"قدمنا من اجل المصالحة وانهينا الاعتقال السياسي".