اكتشاف وسيلة جديدة لعلاج سرطان المخ

فلسطين اليوم-وكالات

أعلن أطباء في تايوان الثلاثاء عن اكتشاف وسيلة جديدة ربما تساعد في علاج سرطان المخ الذي يعتبر من أخطر أنواع السرطان والذي تزيد احتمالات تكرار الإصابة به بعد الشفاء منه.

وقال وي كوشين كبير جراحي الاعصاب في مستشفى شانغ جونغ ميموريال 'نجري عملية نستخدم فيها حبات مغناطيسية والموجات فوق الصوتية وجزيئات متناهية الصغر مغطاة بأدوية العلاج الكيماوي للتغلب على صعوبة نفاذ الأدوية العلاجية عبر الحائل الدموي الدماغي'.

وأضاف وي أن الطريقة النموذجية لعلاج سرطان المخ هو عمل ثقب بالجمجمة لازالة الورم، لكن نظرا لأن أورام المخ لا يمكن إزالتها بالكامل، فإن الجراح يجب بعد ذلك أن يستخدم الاشعاع والأدوية المضادة للسرطان في منطقة الورم بعد العملية.

وتابع 'غير أنه من الصعب دائما وضع جرعات كافية من الدواء في منطقة الورم نظرا لان المخ يكون معزولا داخل طبقة محكمة من الخلايا تعرف بالحائل الدموي الدماغي الذي يمنع نفاذ المواد السامة إلى المخ'.

وأضاف أنه نتيجة لذلك فإنه غالبا ما ينمو الورم مرة أخرى نظرا لان تركيزات الدواء غالبا ما تكون ضئيلة للغاية.

وقال وي إن فريقه يعمل على تحسين العلاج لكنه سيستغرق ما بين أربع وخمس سنوات لاجراء تجارب سريرية على البشر.