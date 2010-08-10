الخليل: دعوات للتسوق من البلدة القديمة و منطقة الحرم الإبراهيمي

فلسطين اليوم: الخليل

هنأ القائم بأعمال محافظ الخليل د.سمير أبو زنيد، أهالي المحافظة خاصة وأبناء شعبنا عامة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ودعاهم إلى الالتزام بحرمة هذا الشهر الفضيل وتكريس قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، إلى جانب قيم التسامح والوحدة والانتماء الوطني.

وطالب التجار وأصحاب المحال التجارية، بضرورة التقييد بأسعار السلع وعدم رفع أسعارها وتجنب استغلال المواطنين ومراعاة ظروفهم، محذرا التجار والموزعين من احتكار أية سلعة أو مادة لأي ظرف كان، وطالب التجار التأكد من صلاحية المواد والسلع الغذائية، وإشهار الأسعار بشكل واضح.

وأكد على ضرورة التقييد بشروط السلامة العامة والتعاون مع اللجان المختصة التي ستقوم بالرقابة والتفتيش على كافة المحلات التجارية، والمطاعم، والمخابز، والمصانع، محذرا المخالفين بالتعرض للمساءلة القانونية.

وأهاب د.أبو زنيد بالمواطنين ضرورة ارتياد أسواق البلدة القديمة والتسوق من محالها، وأداء الصلاة بالحرم الإبراهيمي الشريف.