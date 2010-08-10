حكومة غزة تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي أول ايام رمضان

فلسطين اليوم: غزة

قررت حكومة غزة اليوم الثلاثاء بدء العمل بالتوقيت الشتوي وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلن ديوان الموظفين العام بغزة أن دوام الموظفين خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2010, سيبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية عدا وزارة الصحة التي يبدأ فيها الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عند الساعة الواحدة ظهراً.

الجدير ذكره ان حكومة رام الله اعلنت يوم امس الاثنين بدء التوقيت الشتوي في الاول من رمضان.