الاحتلال يعتقل طالبين من الرابطة الاسلامية بجنين

فلسطين اليوم: جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني طالبين من الجامعة العربية الأمريكية بمحافظة جنين.

وأفاد مراسلنا أن الاحتلال اعتقل كل من الطالب عمر أبو طبيخ، وعلاء حمادي، وكلاهما من أعضاء الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف مراسلنا أن الاحتلال دمر منزل عائلة المعتقل أبو طبيخ قبيل اعتقاله. مشيراً إلى ان الطالب حمادي اعتقل لدى السلطة مرة واحدة، ولدى الاحتلال خمس مرات.

وقالت الرابطة الإسلامية في بيان لها أن اعتقال ابو طبيخ جاء بعد يوم واحد من استدعائه من قبل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية الأمر الذي يدلل على التنسيق الأمني الكامل بين اجهزة السلطة والاحتلال الاسرائيلي.

وأضافت الرابطة في بيانها أن اعتقال ابو طبيخ حرمه من فرحه تخرجه من الجامعة.