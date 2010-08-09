فتوى في الإمارات تبيح للعمال الإفطار في رمضان

فلسطين اليوم-وكالات

صدرت الأحد فتوى في الإمارات العربية المتحدة تبيح للعمال الذين يعملون في جو شديد الحرارة والرطوبة الافطار اذا كانوا لا يتحملون الصوم في قيظ اب (اغسطس).

وجاء في الفتوى التي نشرت على موقع الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف 'يباح الفطر لأصحاب المهن التي تأخذ من أصحابها جهدا ومشقة فوق طاقتهم أثناء نهار رمضان، لأن القاعدة الشرعية تقضي أن المشقة تجلب التيسير'. الا انه يشترط لذلك ان تكون للعامل 'نية الصوم فعلا، وإذا وجد مشقة شديدة في أثناء يوم صومه حينها يباح له الفطر'.

وقد صدرت هذه الفتوى بناء على سؤال لعامل في منصة نفطية عن حكم الصيام والعمل في أوقات شديدة الحرارة والرطوبة، إذ من الممكن تعرض العامل للسقوط، وتشنج الأعصاب، وإصابات أخرى خطيرة بسبب فقدان الماء والأملاح من الجسم خلال العمل. وتتجاوز الحرارة عامة الاربعين درجة مئوية خلال اب/اغسطس في هذه الدولة الصحراوية الخليجية.