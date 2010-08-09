وزير الحج السعودي ينفي تلوث ماء زمزم

فلسطين اليوم-وكالات

نفى وزير الحج السعودي الدكتور فؤاد الفارسي، وجود تلوث في ماء زمزم المخصص للتوزيع على ضيوف بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن ما يثار عن ماء زمزم حالياً هو "تلويث إعلامي" على حد تعبيره. وقال إن وزارته أرسلت العديد من العينات العشوائية لعبوات ماء زمزم إلى هيئة المساحة الجيولوجية، والتي بدورها أجرت اختباراتها العلمية وتجاربها على تلك العينات، ولم تسجل أي ملاحظات. وأضاف الفارسي أنه سيتم هذا العام توزيع عبوات زمزم بأشكالها وأحجامها الثلاثة ذات المواصفات الجديدة، عبوة حجم "330 ملليترا" أثناء القدوم، وعبوة "لتر ونصف" أثناء المغادرة، أما العبوة الثالثة فهي حجم "20 لترا". وسوف يتم توزيعها بمعدل من 60 إلى 70 ألف عبوة في أوقات الذروة، وتبلغ مليون ونصف المليون عبوة في كامل موسم الحج. إضافة إلى مواقع محطات مغادرة الحجاج. وأوضح الفارسي أن وزارة الحج سوف تقوم هذا العام بنقل 94 ألف حاج إيراني خلال رحلة المشاعر في أوقات النفرة عبر استخدام النقل الترددي، والذي يطبق لأول مرة وفق برامج وخطط روعيت فيها كافة خصوصية الحجاج الإيرانيين، مشيرا إلى أن مشروع النقل الترددي سوف يستكمل خلال العامين القادمين ليشمل كافة مؤسسات الطوافة الست.

وأكد الوزير عقب جولته أن كافة المؤسسات والجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن على أتم الاستعداد لخدمتهم وفق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر. مشيرا إلى أن الوزارة سوف تخدم في موسم حج هذا العام مليون و700 ألف حاج، خصصت لهم قرابة 20 ألف حافلة مهيأة ومجهزة وفق الاشتراطات والضوابط تديرها 16 شركة نقل تبذل جهودها لخدمة ضيوف بيت الله الحرام. وأضاف: أن النقابة العامة للسيارات سبق أن أعلنت عن توفر العديد من وظائف "سائقين" براتب قدره 3500 ريال وغيرها من الحوافز طيلة فترة العمل، داعيا الشباب السعودي إلى المشاركة في تقديم هذه الخدمة. ونوه إلى قيام كافة المؤسسات والجهات المختلفة بتطبيق التقنية الإلكترونية في كافة التعاملات؛ الأمر الذي يساعد على اختصار الجهد وتقديم الخدمة بكفاءة وجودة في وقت قصير.