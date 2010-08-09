تأكيد مشاركة 15 ألف متضامن به.. أسطول الحرية 2 بعد عيد الفطر

فلسطين اليوم-وكالات

كشف ضياء جاد، المسئول الإعلامى للحركة العالمية لمناهضة العولمة والهيمنة الأمريكية والصهيونية، التى تشرف على تسيير سفن كسر حصار قطاع غزة، أن عدد من تأكدت مشاركتهم فى أسطول «الحرية 2» حتى الآن بلغ نحو 15 ألف شخص من دول مختلفة.

جاد توقع فى تصريحات لصحيفة «الشروق» المصرية أن يزيد العدد إلى أكثر من 25 ألف شخص قبل انطلاق الأسطول بعد عيد الفطر المبارك، مضيفا أن الحركة تتلقى قرابة 150 طلب مشاركة يوميا.

وانتقد عدم تلقى الحركة طلبات مشاركة من شخصيات بارزة على الساحة السياسية أو الإعلامية فى مصر، مشيرا إلى أن من أبرز المشاركين فى الأسطول المقبل إيكر كاسياس، كابتن المنتخب الإسبانى لكرة القدم، بطل كأس العالم 2010، وعددا من أعضاء البرلمان الأوروبى، و200 مدون من اتحاد المدونين العرب، والنائبة العربية حنين زعبى، وأعضاء من الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، فيما تم توجيه الدعوة إلى كل من المذيع اللبنانى جورج قرداحى والفنان السورى دريد لحام، ومن المتوقع أن يلبيا الدعوة، بحسب جاد.

وأعلنت الحركة العالمية عن موافقتها المبدئية على طلب عدد من القنوات التليفزيونية الوجود على متن الأسطول لتصوير رحلته وبثها على الهواء مباشرة مثل قنوات « BBC » و« ETV » البريطانيتين و« EURONEWS » وقناة «الجزيرة». كذلك تقدمت أكثر من 35 جهة إعلامية بطلبات للمشاركة والوجود على متن «الحرية 2» مثل وكالات «فرانس برس» و«اسوشيتدبرس»، ووكالات الأنباء الألمانية والإيطالية والهولندية.

ونوه جاد إلى أن «الحرية 2» سيضم نحو 40 سفينة تحمل مساعدات إغاثية لسكان غزة، وسيتم إجراء صيانة للسفينة التركية مرمرة، التى منعتها قوات الاحتلال الإسرائيلى من كسر الحصار فى الأسطول الأول، للمشاركة فى الأسطول المقبل.

ودعا جاد الحكومات العربية والإسلامية إلى تبنى فكرة فتح كل الموانئ العربية والإسلامية لتنطلق منها سفن لكسر حصار غزة. وكانت قوات الاحتلال قد هاجمت أسطول الحرية الأول نهاية مايو الماضى فى المياه الدولية قبالة غزة، ما أودى بحياة تسعة متضامنين، هم ثمانية أتراك وأمريكى من أصل تركى.