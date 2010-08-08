مصر والمغرب تؤخران الساعة 60 دقيقة في رمضان لحين انتهائه

فلسطين اليوم – وكالات

قرر مجلس الوزراء المصري وقف العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من الأربعاء المقبل وتأخير الساعة 60 دقيقة طيلة أيام شهر رمضان المبارك، على أن يستأنف العمل بالتوقيت الصيفي بانقضاء الشهر الفضيل.

وعلى صعيد متصل أعلنت دائرة الإفتاء المصرية أنها ستنظم احتفالا رسميا وشعبيا مساء الثلاثاء المقبل لتحري هلال شهر رمضان ،منعا للتأويلات والبلبلة التي يحدثها البعض بمخالفته أهل البلاد والصيام بناء على رؤية دولة أخرى.

كما قررت الحكومة المغربية أيضا تأخير ساعة كاملة، تحضيراً لقدوم شهر رمضان المبارك، فتعود عقارب الساعات إلى الخلف 60 دقيقة، بعد أن تم تقديمها في بداية شهر يونيو (حزيران) المنصرم.

ويُعلَن في كل عام بالمغرب توقيت للدوام خاص بشهر رمضان المبارك مراعاة لوقت أذان المغرب وحتى يسنح للموظفين والعاملين الرجوع إلى منازلهم بوقت كافٍ قبل الإفطار.

ونقلت وكالة معا الإخبارية عن أمين عام مجلس الوزراء في حكومة رام الله الدكتور نعيم أبو الحمص: "أن غدا الاثنين اجتماع للحكومة ستقر فيه كل ما يتعلق بالشهر الفضيل".