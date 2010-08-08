الجهاد الإسلامي : موقفنا من إطلاق الصواريخ ثابت ولا وجود لقرارات بوقفها

غزة –فلسطين اليوم

نفى الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي التصريحات الصحفية التي تناولتها المواقع الإلكترونية مساء أمس حول إصدار قيادة الحركة تعليمات مشددة لوقف عمليات إطلاق الصواريخ.

وقال البطش في تصريح خاص بموقع "الإعلام الحربي" وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه؛ "إننا في قيادة حركة الجهاد الإسلامي ننفي نفياً قاطعاً تلك التصريحات التي يحاول مروجيها خلق أزمات نحن في غنى عنها ولا تصب في مصلحة الشعب وتعمل على إحداث مزيد من الشرخ في داخل الشارع الفلسطيني".

وشدد القيادي بالجهاد على تمسك حركته بالمقاومة في مواجهة المحتل لاسترداد كافة الأراضي الفلسطينية، مشدداً على حق المقاومة في استخدام كافة الوسائل للرد على جرائم الاحتلال.

من جانبه أكد الناطق باسم سرايا القدس "أبو أحمد" أن للمقاومة حق الرد على أي عدوان صهيوني، وأن العدو يتحمل مسئولية التصعيد العسكري الأخير على القطاع باستهدافه المقاومين والمواقع والمنشآت الفلسطينية.

وجدد "أبو أحمد" نفيه لما ورد حول وجود تعليمات لمجاهدي سرايا القدس بوقف عمليات إطلاق الصواريخ، مشدداً على أن المقاومة في استعداد دائم للتصدي لأي عدوان يتعرض له أبناء شعبنا بكافة الوسائل المتاحة.