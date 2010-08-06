غزة: استكمال الترتيبات اللازمة لبدء زراعة المحاصيل التصديرية

فلسطين اليوم-غزة

استكمل مزارعو المحاصيل التصديرية "الزهور والتوت الأرضي والخضار" إعداد وتهيئة أراضيهم الزراعية تمهيداً للبدء اعتباراً من مطلع الشهر المقبل بزراعة العديد من المحاصيل التصديرية، بعد أن قاموا مؤخراً بزراعة ما يزيد على 300 دونم من الزهور.

وأشار محمد زويد مدير التسويق في مشروع تطوير المحاصيل التصديرية الذي تموله الحكومة الهولندية للموسم الزراعي الحالي بقيمة نحو 6ر2 مليون دولار إلى أن مزارعي التوت الأرضي "الفراولة" سيشرعون اعتباراً من مطلع الشهر المقبل بزراعة 350 دونماً بتمويل من الحكومة الهولندية، وذلك من أصل ما يزيد على ألف دونم يتم زراعتها بهذا المحصول.

وأوضح زويد في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية أنه بالإضافة إلى محصول الفراولة سيتم زراعة عشرات الدونمات بالمحاصيل التصديرية الأخرى المدعومة من المشروع ذاته والتي تشمل زراعة البندورة الكرزية والخضار والفلفل حلو المذاق.

ونوه إلى أن الحكومة الهولندية عملت منذ عدة سنوات على تمويل هذه الأصناف من المحاصيل الزراعية عبر دعم المزارعين بالأشتال والمستلزمات الزراعية المختلفة ومواد التعبئة والتغليف والأدوية والمبيدات الزراعية.

وتوقع زويد أن يتمكن مزارعو الزهور من تصدير ما يزيد على 30 مليون زهرة في الموسم الزراعي الحالي، لافتاً إلى أنهم الموسم الماضي لم يتمكنوا من تصدير سوى 14 مليون زهرة.

وأكد أن إدارة المشروع تلقت وعوداً غير رسمية بإمكانية تصدير منتجات المحاصيل التصديرية في موعدها، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً تقديم طلب للجانب الإسرائيلي يتضمن توضيح الكميات المقدر تصديرها من مختلف منتجات المحاصيل التصديرية.

وبيّن أن معدل التصدير اليومي للمحاصيل المذكورة يقدر بحمولة نحو عشر شاحنات يومياً، وذلك حال عدم فرض الجانب الإسرائيلي العراقيل أمام عملية التصدير مثلما حدث مع محصول التوت الأرضي العام الماضي، حيث تم تصدير نحو 50 طناً وذلك من أصل الكمية المفترض تصديرها والتي تقدر بنحو ألف طن.

وأكد زويد أهمية مواصلة الجهود الرامية لتذليل العقبات التي يفرضها الاحتلال أمام صادرات القطاع من المنتجات المختلفة بما فيها المنتجات الزراعية، مشدداً على أن فتح باب التصدير والسماح بدخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج يعد خطوة فعلية لرفع الحصار المفروض.

إلى ذلك، أشار زويد إلى دور المشروع في تطوير قدرات المزارعين، منوهاً إلى أن إدارة المشروع تعمل حالياً على إعداد الترتيبات اللازمة لإيفاد بعثة من المزارعين لزيارة هولندا من أجل الالتقاء بنظرائهم المزارعين هناك والمؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي للاستفادة من الخبرات الزراعية هناك.