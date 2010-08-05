إداري الزمالك السابق: جدو لم يتقاض أموالا من النادي .. وحسن يرد

القاهرة/ قال حسين عبد المنعم المدير الإداري السابق للزمالك إن محمد ناجي (جدو) لاعب الأهلي الحالي لم يتقاض أي أموال من القلعة البيضاء بعدما وقع على إيصال أمانة بقيمة مليون ومائتي ألف جنيه.

وقال عبد المنعم الذي كان يشغل منصب إداري الفريق وقت توقيع جدو للزمالك لإذاعة "الشباب والرياضة" صباح الخميس: "لا يرضيني المعاملة السيئة التي يلقاها جدو والعقوبات التي تعرض لها رغم أنه لم يحصل على أي مال من الزمالك أساسا".

وأتبع في تصريحاته "أي مال يدخل إلى خزينة النادي أو يخرج منها لابد أن يكون لي علم به، وأنا كمدير إداري كنت موجودا داخل الغرفة التي وقع فيها جدو على إيصال الأمانة وأؤكد أنه لم يتقاض أموالا".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد غرم جدو مبلغ مليوني ومائتي ألف جنيه بعد توقيعه للزمالك ثم تمديد عقده مع الاتحاد السكندري، بحيث يحصل النادي الأبيض على مليون ومائتي ألف جنيه كقيمة إيصال الأمانة، الذي يؤكد عبد المنعم عدم صرفه.

وأصر المدير الإداري السابق على أنه تقدم باستقالته من منصبه بنفسه، حتى لا يتم اتهامه بأنه يصرح بذلك لأنه لم يعد مديرا إداريا للفريق الأبيض.

وأوضح "أنا مهندس في شركة بترول ولا يهمني أموال الزمالك أو كرة القدم لكن الأمانة تقتضي توضيح الأمر، وأقسم أن جدو لم يحصل على المال ومستعد لإعادة ما أقوله إذا طلبت شهادتي في الأمر".

حسن يرد

من جانبه، أقسم إبراهيم حسن المنسق العام لفريق الزمالك إن ما يقوله المدير الإداري السابق ليس حقيقيا، مؤكدا أن النادي هو من أقاله بسبب عدم أمانته.

وقال حسن في تصريحات للإذاعة نفسها: "هذا الرجل سبب المشاكل مع الأجهزة الفنية المتوالية بداية من ميشيل دي كاستال ثم هنري ميشيل وأخيرا الجهاز الحالي، وأنا من قام بتقديم طلب لإقالته لأنه لم يكن أمينا على النادي".

وفسر "عندما تصدر الأوامر بمنع التصريحات الإعلامية كان (عبد المنعم) الوحيد الذي يخرج أسرار الفريق للإعلام، وفي معسكر الزمالك لمباراة الأهلي الموسم الماضي كان يصور التدريبات السرية بالفيديو لكشف الأسرار".

وأوضح المنسق العام للزمالك "عبد المنعم كان مجرد إداري بالفريق كل مهمته أن يأكل ويشرب في المعسكرات، وهو ما أغضبني لأنه لا يحلل لقمة عيشه".

وأتبع "جميعنا يعلم أن هذا الرجل غير أمين ولذلك أخفينا عنه صفقة جدو من الأساس، ومن قبلها صفقة حسين ياسر (المنتقل من الأهلي)، لأننا ندرك أنه قد يكشف الأمور للإعلام".

وكشف شقيق المدير الفني للزمالك عن أن عبد المنعم سأله في إحدى المناسبات عن السبب وراء عدم حبه له، مشيرا إلى أن رده كان "لأنك غير أمين على الفريق".

وأتم "لم يكن يعلم قيمة أي صفقة أو المبالغ الواردة أو الصادرة من النادي، لأنه من الأساس لم يكن له دور داخل النادي سوى أنه كان يجد شخصا يدعمه من الإدارة، وأعتقد أن هذا الشخص علم الآن صحة وجهة نظري".

محامى اللاعب: إداري الزمالك دليل براءة جدو

قال هشام عبدربه محامى محمد ناجى جدو لاعب الأهلي إنه سيستعين بحسين عبد المنعم المدير الإداري السابق لنادي الزمالك كشاهد فى القضية ليكون دليل براءة اللاعب أمام 80 مليون مصري، وهو ما يحتاجه جدو حاليا دون النظر للغرامة المالية.

وكان عبد المنعم قد أكد أنه حضر مراسم توقيع اللاعب للزمالك، مشيراً إلى أن اللاعب لم يتقاضَ "مليما" واحداً من الزمالك أثناء التوقيع، وهو ما أثار غضب واستياء مسئولي الزمالك، وتحديداً إبراهيم حسن مدير الكرة الذى نفى ما قاله عبد المنعم.

وشدد عبدربه على أنه سوف يستعين بما قاله المدير الإداري السابق لإثبات أن اللاعب لم يتقاضَ أي "فلوس" من الزمالك.

وردد محامى اللاعب الآية القرآنية قائلا: "ويمكرون ويمكر الله.. والله خير الماكرين".