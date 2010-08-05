مصر تعلن حالة الطوارئ القصوى

فلسطين اليوم-غزة

رفعت مصر حالة الطوارئ الأمنية القصوى بعد اتهامها لعناصر فلسطينية بضلوعها بإطلاق صواريخ "غراد" على ايلات والعقبة من صحراء سيناء.

وأوفدت الأجهزة الأمنية المصرية طاقما امنيا رفيع المستوى الى محافظة جنوب سيناء للبحث عن خيوط تكشف عن خلية فلسطينية يشتبه باختبائها بسيناء وربما تعاونها مع عناصر مصرية اخرى.

ووفقا للترجيحات الأمنية المصرية، بأن عناصر فلسطينية ربما تسللت عبر الانفاق وتم نقلها بمعاونة مصريين بسيارات اخترقت الطرق الصحراوية صوب مدينة طابا المصرية وذلك عن طريق اختراق منطقة صحراء وسط سيناء الخالية من اي تواجد امني يتناسب مع المساحة الشاسعة الكبيرة لصحراء وسط سيناء.