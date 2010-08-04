مصدر أمني مصري يزعم مسؤولية فصائل فلسطينية عن إطلاق صواريخ من سيناء

فلسطين اليوم - وكالات

زعم مصدر أمني مصري أن المعلومات الأوَّلية عن الصواريخ التي تم إطلاقها من سيناء على مدينتي أم الرشراش (إيلات) المحتلة والعقبة الأردنية؛ تشير إلى مسؤولية فصائل فلسطينية من قطاع غزة عنها.

وقال المصدر -حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- شبه الرسمية: "مصر لن تقبل بأية حال من الأحوال أن يستخدم أي طرف أراضيها للإضرار بالمصالح المصرية"، في إشارة إلى أن مطلقي الصواريخ جاؤوا إلى سيناء من غزة.

وحاولت مصر مرارًا نفي إطلاق الصواريخ من أراضيها رغم التأكيدات الأردنية أن الصواريخ أطلقت من سيناء؛ بحجة أن سلسلة جبال في سيناء تحول دون إطلاق مثل هذه الصواريخ منها لتسقط على المدينتين، وبذلك ألقت باللائمة على الفصائل الفلسطينية في القطاع.