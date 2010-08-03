إدارة مصلحة السجون تنقل الأسير الجريح عصفور إلى سجن"ريمون"

فلسطين اليوم-غزة

نقلت إدارة سجن السبع الأسير الجريح أحمد عصفور البالغ من العمر( 19عاما) إلى سجن ريمون دون مبرر أو معرفة الأسباب .

وأعربت ام أحمد عصفور والدة الأسير لجمعية واعد للأسرى والمحررين عن بالغ قلقها على حياة ابنها الأسير الجريح نظرا لسوء وضعه الصحي وعلى خوفها من عملية التنقل له والتي قد تؤثر على حياته جراء صعوبة النقل وسوء طريقة النقل.

وأوضحت والدته أن أبنها الأسير أحمد أبلغها خلال رسالة وصلتها عبر الصليب الأحمر أن يده المصابة يخرج منها صديد ويشعر بالخوف الشديد من جراء إهمال إدارة السجن له ولوضعه الصحي الحرج وأشارت أم أحمد إلى أنها لم تستطع رؤيته أو سماع صوته منذ لحظة اعتقاله.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج العاجل عن ابنها الجريح والذي ويحتاج إلى عملية زراعة بنكرياس بشكل عاجل و عملية توصيل أوتار عصبية و زرع مرفق " كوع " وهذه العمليات لا بد أن تتم بشكل عاجل و سريع و رغم ذلك رفضت مصلحة السجون تحويله للمستشفيات بحجة انه موقوف، علماً بأنه يعتبر أحد ضحايا الحرب المدنيين .

واعتقله الاحتلال على معبر بيت حانون في 24/11/2009 خلال توجهه للعلاج في احد مستشفيات القدس بعد حصوله على التنسيق والتصاريح اللازمة للدخول من قبل الاحتلال .