حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود خمس درجات

فلسطين اليوم-غزة

يستمر الجو، اليوم، حاراً ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، ان يكون الجو غدا الأربعاء حاراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

أما يوم الخميس المقبل فمن المتوقع أن يكون الجو حاراً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.