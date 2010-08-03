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حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود خمس درجات

  • 05:58 - 03 اغسطس 2010
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حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود خمس درجات

فلسطين اليوم-غزة

يستمر الجو، اليوم، حاراً ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

 

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، ان يكون الجو غدا الأربعاء حاراً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

أما يوم الخميس المقبل فمن المتوقع أن يكون الجو حاراً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية  معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

 

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