ارتفاع الحرارة يتسبب بانتشار فيروس حمى النيل الغربي بكيان الاحتلال

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

ادخل إلى مستشفيات كيان الاحتلال هذا الصيف على الأقل 12 مصابا بفيروس حمى النيل الغربي وكذلك 12 آخرين لشكوك إصابتهم بهذا المرض، وكذلك فانه يسود الاعتقاد ان هذا الفيروس تسبب بوفاة إسرائيلية 87 عاما والتي كانت تعاني من أمراض أخرى.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة " هآرتس " اليوم الاثنين فان هذا الفيروس ينتقل من خلال البعوض الى الانسان، والذي يتسبب بحمى معروفة طبيا بحمى النيل الغربي، حيث تنتشر بشكل اكبر خلال فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت مصادر وزارة صحة الاحتلال دخول 24 إسرائيليا منذ بداية الصيف الى المستشفيات مصابين بهذا المرض او لشكوك إصابتهم، حيث جرى تقديم العلاج الطبي لهم الامر الذي ادى لمغادرة البعض المستشفيات في حين لازال البعض يتلقى العلاج خاصة بعد وصف بعض الحالات بالصعبة.

وأشار الموقع الى ان إحصائيات وزارة صحة الاحتلال تفيد خلال الثلاث سنوات الاخيرة عن إصابة ما معدله 7 الى 8 حالات سنويا، بالإضافة الى 4 حالات يتم إدخالها المستشفيات نتيجة تأثيرات بسيطة لهذا الفيروس.