مقتل ثلاثة عشر شخصا جراء حوادث سير في الضفة الشهر الماضي

مقتل ثلاثة عشر شخصا عشر جراء حوادث سير في الضفة الشهر الماضي

فلسطين اليوم-رام الله

سجلت شرطة المرور خلال رصدها لمحافظات الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الماضي ١٣ حالة وفاة وإصابة ٦٣٣ شخصا نتيجة وقوع حوادث سير مختلفة.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن إدارة شرطة المرور سجلت في تقريرها الشهري خلال رصدها لحوادث السير في محافظات الضفة، ٤٦٦ حادثا، مشيرا إلى أنها فحصت ١٤٣١٨ مركبة وسجلت أكثر من سبعة آلاف مخالفة مرورية، وأتلفت ٥٨٢ مركبة، فيما أنزلت عن الشارع نحو مئتي مركبة، وحجزت ٣٣٨ مركبة للتأكد من قانونيتها.