الاحتلال يسمح بدخول بضائع جديدة بزيادة عدد الشاحنات لغزة

فلسطين اليوم-غزة

بدأت إسرائيل بتطبيق قرارها الخاص بزيادة عدد الشاحنات المحملة بالبضائع إلى قطاع غزة عبر المعابر التجارية منذ بداية شهر آب الحالي.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى غزة إن إسرائيل أدخلت زيادة على عدد الشاحنات المحملة بالبضائع لغزة حسب ما تم الاتفاق علية سابقا.

وأضاف فتوح أن إسرائيل سوف تسمح بإدخال قرابة 250 شاحنة محملة بالمساعدات والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم وبالإضافة إلى ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء.

وبين رئيس لجنة إدخال البضائع أن معبر المنطار سيعمل أيضا لإدخال 120 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف.

يشار إلى أن الجانب الإسرائيلي كانت يدخل بالسابق قرابة 140 شاحنة عبر المعابر التجارية المؤدية إلى غزة ماعدا يومي الجمعة والسبت بسبب إغلاق المعابر.