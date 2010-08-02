الاحتلال يوافق على "لجنة تقصى حقائق..وتركيا لم ترد

فلسطين اليوم-وكالات

ابلغت حكومة الاحتلال السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون وتركيا بموافقتها المبدئية على تشكيل طاقم عن المنظمة الدولية لتقصي حقائق احداث قافلة السفن الدولية .

وتم ابلاغ الموقف الصهيوني خلال زيارة وزير الحرب ايهود براك لنيو يورك مؤخرا وما سبقتها من محادثات اجراها هناك مستشار الامن القومي الصهيوني عوزي اراد.

ومن المقرر ان يرئس هذا الطاقم رئيس الوزراء النيو زيلاندي سابقا جفري بالمير ويضم في عضويته ممثلين عن الولايات التحدة والامم المتحدة والكيان وتركيا.

حدير بالذكر أن ان انقرة لم تبلغ سكرتير عام الامم المتحدة بعد بردها النهائي بشان تشكيل طاقم التحقيق .