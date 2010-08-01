الرابطة الإسلامية:"السلطة" تستدعي اثنين من طلابنا أحدهما مريض

فلسطين اليوم-جنين

حملت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي بجامعة الأمريكية بجنين اليوم , السلطة الفلسطينية وإدارة الجامعة والأطر الطلابية الصامتة كل المسؤولية عن الاستدعاء الذي قام به جهاز المخابرات بالسلطة الفلسطينية لكلا من بهاء أبو طبيخ 25 عاماً , ومحمد أبو زين 22 عاماً بسبب نشاط تكريم لأوائل توجيهي بالجامعة.

وقال مصدر خاص في الرابطة الإسلامية "لفلسطين اليوم" ان جهاز المخابرات قام بإستدعاء كلا من محمد وبهاء صباح أمس حيث تم الافراج عن بهاء , في حين لم يتم حتى اللحظة الإفراج عن محمد.

وحذرت الرابطة السلطة من مغبة المساس بمحمد وخاصة انه يعاني من ألم في قدمه , بالإضافة إلى تحمليها إدارة الجامعة كامل المسؤولية عن سلامة محمد كونه أحد طلابها وتم أخذ الموافقة من الجامعة قبل البدء بأي نشاط طلابي في الجامعة.

وعبرت الرابطة عن استهجانها لصمت باقي الأطر الطلابية إزاء ما تقوم به أجهزةأمن السلطة بحق العديد من الطلاب واعتقالهم خلال فترة الامتحانات.