الاحتلال يعتقل شابا من بلدة الخضر ويداهم منازل في تقوع

فلسطين اليوم-بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الشاب محمود ابراهيم عيسى 22 عاما من بلدة الخضر في بيت لحم بعد دهم منزل ذويه.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوة من جيش الاحتلال، حاصرت منزل المواطن إبراهيم عيسى الواقع على الشارع الرئيس (القدس - الخليل) ثم داهمته وفتشته، قبل إن تعتقل نجل صاحب المنزل.

وأضاف المصدر أن جنود الاحتلال فجروا باب منزل المواطن محمد احمد غنيم، في البلدة، وقاموا بمداهمته وتفتيشه بهدف اعتقال نجله ماهر والذي لم يكن متواجدا في المنزل.

وقال شهود إن الجنود أجبروا العديد من المواطنين على الخروج من منازلهم ودققوا في بطاقاتهم الشخصية.

وفي نفس السياق، داهم جنود الاحتلال، أربعة منازل في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، تعود للمواطنين (إبراهيم حسن سليمان، عيسى محمد حسن سليمان، حسين موسى سليمان، وموسى حسن سليمان)، وفتشوها قبل أن ينسحبوا دون أن يبلغ عن اعتقالات.