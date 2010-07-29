مراقب دولة الاحتلال يفتح تحقيق مع نتنياهو حول مذبحة مرمرة‏

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

ذكر التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية بان ما يسمي بمراقب الدولة في دولة الاحتلال القاضي " ميخا ليندشطراوس" سيفتح تحقيقا في مذبحة سفينة مرمرة.

وحسب التقرير فقد قرر القاضي ميخا دراسة وبحث قرار المستوى السياسي ومن بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

والجدير بالذكر، فقد عين نتنياهو لجنة حقيق أخرى ( لجنة تيركل) لتقصي الحقائق في مذبحة مرمرة.

ومن جهته قال محلل وكالة فلسطين اليوم بان قيام القاضي ميخا بفتح تحقيق في مذبحة سفينة مرمرة يعتبر قررا خطيراً حيث أن لقرارات مراقب دولة الاحتلال أهمية كبرى أكثر من النتائج التي ستقوم بها لجنة تيركل