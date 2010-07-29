الأرز الذهبي قد ينقذ ملايين الأطفال من فقدان نعمة البصر

فلسطين اليوم – وكالات

تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الأطفال الذين يصابون بالعمى بسبب نقص فيتامين A بربع مليون طفل سنويا يتوفى نصفهم مباشرة بعد فقدانهم نعمة البصر.

وكانت افتتاحية أحد أعداد المجلة العلمية البريطانية Nature قد أرجعت ارتفاع إصابة الأطفال بالعمى إلى بطء توزيع نوع من الأرز يسمى Golden Rice أو الأرز الذهبي المزود بالبيتا كاروتين وكميات من فيتامين A بسبب كثرة الإجراءات الروتينية.

ويقول البروفسور إنغو بوتريكوس أستاذ علم النباتات في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بخصوص البطء في توزيع الأرز الذهبي كما يوصف: "بوفاة أو إصابة ملايين الأطفال الأبرياء بالعمى في مناطق مختلفة في العالم فإنني أعتقد أن هذه أسباب كافية للتفكير في تغيير هذه الإجراءات."

ويدعو البروفيسور بوتريكوس إلى تغيير القوانين التي تمنع توزيع هذا النوع من الأرز للتمكن من إيصاله إلى ملايين الأطفال الذين يحتاجون إليه للمحافظة على بصرهم.