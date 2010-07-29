رامون نصح عريقات بعدم الانتقال إلى المفاوضات المباشرة

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

نصح حاييم رامون رئيس مجلس حزب كديما الصهيوني الدكتور صائب عريقات رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية في لقاء جمع بينهما في فندق بمدينة القدس المحتلة، نصحه بألا ينتقل الجانب الفلسطيني إلى المفاوضات المباشرة مع نتنياهو لأنه لا جدوى أو فائدة ترتجى من هذه المفاوضات وأنها لن تتمخض عن أي نتيجة في ضوء موقف نتنياهو الذي يعارض إعطاء أي شيء للفلسطينيين.

ونقلت إذاعة صوت "إسرائيل" عن شاهد سماعي قوله:" إن رامون حث عريقات على عدم الذهاب لمفاوضات مباشرة لان نتنياهو لن يعطيهم شيء".

وأضاف المصدر انه سمع رامون يقول لعريقات ان المفاوضات المباشرة لن تكون سوى إهدارا للوقت وان الفلسطينيين لن يحصلوا على أي شيء من نتانياهو.

وأوضح ان الاجتماع بين رامون وعريقات عقد في مطعم فندق "الاميركان كولوني" في مدينة القدس المحتلة في الثامن من الشهر الحالي مشيرا إلى أنه كان يجلس إلى طاولة مجاورة لطاولتهما وسمع الحديث بينهما بمجمله.

وقال الشاهد ان رامون قال لعريقات ان رئيس دولة الكيان الصهيوني شمعون بيرس هو الذي أوفده للقاء عريقات ثم دار الحديث بينهما حول قضايا العالقة بين دولة الكيان والفلسطينيين في المفاوضات الجارية بين الجانبين وعندها قال رامون انه ليس هناك أي احتمال لأن يوافق نتنياهو على ان يقدم للفلسطينيين أكثر مما حصلوا عليه من رئيس الوزراء السابق أيهود اولمرت ولذلك ما من جدوى في الانتقال إلى المفاوضات المباشرة.

وفي السياق ذاته نفى كل من رامون وعريقات ما ذكرته الاذاعة، فيما نفى شمعون بيرز أنه أوفد حاييم رامون للقاء صائب عريقات.