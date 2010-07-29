معاريف : الرئيس المصري يطالب بان تقام مراسم إطلاق المفاوضات المباشرة في القاهرة

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت صحيفة معاريف العبرية في عددها اليوم ان الرئيس المصري حسني مبارك نقل مؤخرا رسالة الى القيادتين الاسرائيلية والاميركية طالب فيها بأن تقام مراسم اطلاق المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين في القاهرة.

واضافت الصحيفة ان هذا المطلب يأتي بهدف تعزيز مكانة مصر اقليميا ولابداء التقدير للجهود التي تبذلها القيادة المصرية لاقناع الفلسطينيين وجامعة الدول العربية باستئناف المفاوضات-وذلك حسب تعبير الصحيفة.