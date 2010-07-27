إنقاذ شابين غمرتهما رمال بحر غزة

فلسطين اليوم-غزة

في حالة تعتبر نادرة وأشبه بالمعجزة، تمكنت طواقم الإنقاذ التابعة للدفاع المدني صباح أمس الاثنين ، من إخراج شابين سقطا داخل حفرة عميقة وانهالت فوقها كميات كبيرة من الرمل ارتفعت لأكثر من ثلاثة أمتار فوقهما على شاطئ البحر في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

وأوضحت إدارة العمليات في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أنها نجحت في إنقاذ الشابين عبد وعماد الجرجاوي (22 و 24 عاماً) من حفرة بعمق أربعة أمتار كانا يحاولان حفرها على شاطئ البحر من أجل استخراج مياه أقل ملوحة يستخدمانها في خدمات الاستراحة التي استأجراها، لكن انهالت فوقهما الرمال أثناء وجودهما فغمرت أحدهما بشكل كامل في حين غمرت نصف جسد الشاب الآخر.

وكان من حسن حظ الشابين أن تواجد في المكان قريب لهما في الستينيات من عمره، ألهمه الله أن يوصل إليهما أنبوب حديدي يدخل من خلاله الهواء حتى وصول طواقم الإنقاذ، التي هرعت وقامت بإيصال الأكسجين للشاب الأول "عبد الجرجاوي" الذي غمرت الرمال كامل جسده، في حين كانت قد تمكنت من إخراج ابن عمه عماد.

واستمرت عملية الإنقاذ أكثر من ساعة نظرا لطبيعة رمال البحر غير المتماسكة، وتم نقلهما إلى مستشفى الشفاء ووصفت حالتهما بالمتوسطة.