إدارة سجن "اوهلي كيدار" تفرض عقوبات على الأسرى

فلسطين اليوم: رام الله

أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم ، بان الوضع في السجون الإسرائيلية على شفير من نار نتيجة لقيام إدارة مصلحة السجون بانتهاج أساليب جديدة لعقاب الأسرى تتمثل في سياسة التفتيشات المفاجئة، والتنقلات في صفوف الأسرى، وفرض الغرامات والعزل ، والحرمان من العلاج.

وبهذا الخصوص بين النادي أن إدارة سجن "اوهلي كيدار" قامت بفرض عقوبات على الأسرى في السجن ، تمثلت بالحرمان من الزيارات لمدة شهر ، إضافة إلى الحرمان من الكنتين ، كما وقامت بعزل بعض منهم ، وسوف تقوم بعرض آخرين إلى المحكمة للنظر بالعقوبات التي ستوقعها عليهم .

واعتبر قدورة فارس رئيس نادي الأسير ، إن هذه التجاوزات خطيرة جدا ، وأصبحت كالعدوى تنتقل من سجن الى آخر، وكأن إدارة مصلحة السجون تقوم بامتحان صبر الحركة الأسيرة.

وأضاف في حال استمرار هذه السياسة، فان الحركة الأسيرة والمؤسسات الحقوقية المدافعة عن الأسرى ، لن تقف مكتوفة الأيدي، مطالبا في ذات الوقت إدارة مصلحة السجون الكف عن العبث بحياة الأسرى، لان ذلك يعد مخالفا للشرعة الدولية، والمواثيق والمعاهدات ، لكن ما يبدو جليا أن إسرائيل لا تعبأ بذلك.