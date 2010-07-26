حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وانخفاض حتى نهاية الأسبوع

فلسطين اليوم-رام الله

يكون الجو اليوم، صيفياً عادياً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية، أن الجو يبقى يوم غد الثلاثاء صيفياً عادياً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.