الهلال القطرى يجرى 120 جراحة معقدة فى غزة

فلسطين اليوم-وكالات

شهد مشروع الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة "طواقم أطباء الاقصي" تطورا نوعيا في إجراء عمليات جراحية معقدة، حيث مضى أكثر من ستة أشهر على انطلاق مشروع طواقم أطباء الاقصى الذي يقوم بتنفيذه الهلال بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية حيث تبلغ تكلفته الكلية 2،590،000 دولار أمريكي، قام خلالها الفريق العامل في المشروع بقيادة الدكتور مروان الصادق بإجراء أكثر من 120 عملية.

وقد تقدم المشروع خطوة أخرى ليتعامل مع الحالات التي تحتاج معالجات جراحية أكثر تعقيداً.. وفي هذا الإطار وصل يوم الاثنين الماضى إلى غزة البروفيسور ناهض وليد حسنية استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية بالولايات المتحدة الأمريكية ليبقى في القطاع حتى 20 اغسطس المقبل لإجراء بعض العمليات الجراحية المعقدة، وقد تم بالفعل إجراء أول عملية بنجاح يوم الثلاثاء الماضي.

والجدير بالذكر أن دكتور ناهض وليد يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية كجراح قلب للأطفال والكبار منذ عام 1991م، وقبل سفره للقطاع تمكن من توفير بعض المعدات والمستلزمات لجراحة القلب بقيمة 15،000دولار من خلال تبرعات بعض المتعاطفين مع المشروع، هذا وسوف يقوم الدكتور ناهض بحكم خبرته في جراحة القلب للأطفال، بدراسة الوضع في غزة ووضع تصور لتطوير خدمات القلب للأطفال، وفق الخطة العامة للمشروع التي تهدف أيضاً إلى بناء قدرات الكادر العامل في المجال الصحي من خلال القيام بعدة أنشطة منها حصر احتياجات القطاع الصحي من خلال إرسال فريق تقييمي لمدة قصيرة، وإرسال متخصصين وفرق طبية لفترات طويلة وقصيرة لمتابعة التدريب وسد الفجوات في المجالات والتخصصات الطبية الأقل توفراً في غزة بالإضافة إلى مجال الدعم النفسي. هذا ويعمل الهلال الأحمر الآن على وضع استراتيجة صحية لغزة ويجري التنسيق حالياً لوضع شروطها المرجعية بالتعاون مع وزارة الصحة وكلية الطب في غزة.