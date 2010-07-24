نجاد يحذر من مهاجمة أمريكا لبلدين بالمنطقة

فلسطين اليوم: وكالات

حذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليوم، السبت، من احتمال "أن تشن أمريكا بدعم من دولة الكيان الصهيوني هجوما عسكرياً على بلد أو بلدين صديقين لإيران في منطقة الشرق الأوسط" على حد تعبيره.

وفيما يخص التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، حول الأنشطة النووية الإيرانية، اعتبر نجاد- في تصريح أدلى به اليوم، السبت، ونقلته وكالة (مهر) للأنباء- أنها تأتى بمثابة إطلاق البداية للسيناريو الغربي الجديد في المنطقة.. وأكد رغبة طهران في حفظ وتنمية علاقاتها مع موسكو.

وقال نجاد، "إن أعداء إيران يظنون أن بإمكانهم إيذاؤها من خلال إصدارهم قرارات عقوبات في مجلس الأمن وإثارة الحرب النفسية والتنسيق مع بعض العناصر بالداخل وفرض العزلة على إيران".