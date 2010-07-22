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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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موافقة مصرية على مرور قافلة أردنية لإغاثة غزة

  • 18:34 - 22 يوليو 2010
تقارير
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موافقة مصرية على مرور قافلة أردنية لإغاثة غزة

فلسطين اليوم – وكالات

قررت مصر السماح بمرور قافلة أردنية تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة من الأردن إلى العريش ، على أن تدخل قطاع غزة خلال شهر رمضان المقبل.

 

وقال رئيس مجلس النقباء في الأردن نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي إن الحكومة الأردنية أبلغته بموافقة نظيرتها المصرية على تسيير قافلة بحرية من الأردن إلى العريش لنقل مساعدات إلى قطاع غزة.

 

وأضاف أن القافلة ستنطلق من اللاذقية السورية لتصل إلى العريش ، ومن المقرر أن تدخل قطاع غزة في النصف الثاني من الشهر المقبل.

 

 وأشار العرموطي إلى أن النقابات الأردنية ستجتمع السبت المقبل لبحث ترتيبات القافلة.

 

وقال نقيب الأطباء إن الحكومة المصرية طلبت إرسال مساعدات إنسانية ومساعدات طبية ضمن مواصفات محددة، ونقلها إلى القطاع عبر الهلال الأحمر المصري، على أن تسمح لمائة متضامن أردني بمرافقة القافلة إلى القطاع المحاصر.

 

وعبّر العرموطي عن تقديره لجهود الحكومة الأردنية، وقال إن النقابات تقدر لمصر موافقتها، لكنها والمنظمين سيحكمون على التطبيق على الأرض.

 

وتأتي الموافقة المصرية بعد يومين من عودة قافلة "أنصار1" الأردنية من العقبة حيث بقيت أسبوعا بعدا رفض القاهرة منحها موافقات الدخول اللازمة، ومنعها في الأردن من الوصول إلى ميناء الركاب بين العقبة ونويبع.

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