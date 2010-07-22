النتائج جمعت الضفة وغزة ..التعليم يعلن نتائج التوجيهي بنسبة نجاح بلغت 60 بالمئة

النتائج جمعت الضفة وغزة..التعليم يعلن نتائج التوجيهي بنسبة نجاح بلغت 60%

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة والضفة بشكل موحد، الخميس 22-7-2010، نتائج امتحان الثانوية العامة " التوجيهي" لعام 2010.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان في كافة الفروع العملية 86864 طالباً، تغيب منهم 1706، وحضر منهم 85158.

وقال الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم في رام الله المشرف على امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة جهاد فوزي زكارنة إن عدد الناجحين بلغ 51136 طالباً بنسبة بلغت 60%.

وأشار إلى أن عدد الطلبة المشتركين في الفرع العلمي بلغ 14976 طالباً، نجح منهم 12845 مشتركا بنسبة بلغت 85.8%، في حين بلغ عدد الطلبة في فرع العلوم الإنسانية 48083 مشتركا، نجح منهم 29161 مشتركا بنسبة بلغت 60.6 %.

كما بلغ عدد المتقدمين في الفروع المهنية 4337 مشتركا، نجح منهم 2734 مشتركا بنسبة بلغت 63.0%. أما غير النظاميين، فبلغ عدد المتقدمين 17762 مشتركا، نجح منهم 6396 مشتركا بنسبة 36.0%.

وأعلن زكارنة أن الأول على مستوى الوطن من الضفة الغربية المحتلة، وهو الطالب أحمد خالد أحمد ياسين وحصل على معدل 99.5 % في القسم العلمي، من مدرسة عصيرة الشمالية الثانوية بمحافظة نابلس.

بدوره، أعلن نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم في غزة مروان شرف الأوائل على فرع العلوم الإنسانية والتجاري والصناعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال شرف في مؤتمر صحفي في غزة :" إن الطالبة ريم سهيل حطاب كانت الأولى على فرع العلوم الإنسانية بمعدل 99.5 % من مدرسة سفارين الثانوية بمحافظة طولكرم".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر منح الطلبة العشرة الأوائل في كل فرع من فروع الثانوية العامة في كافة محافظات الوطن مكرمة رئاسية " تقديرا لتميز الطلبة المتفوقين في امتحانات شهادة الثانوية العامة".