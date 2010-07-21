أجهزة رام الله تقتحم مقر الرابطة الإسلامية بجامعة القدس- أبوديس وتصادر محتوياته

فلسطين اليوم/ رام الله

استهجنت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ما قامت به أجهزة "الأمن" في حكومة رام الله، من اقتحام مقر الرابطة في جامعة القدس- أبوديس، ومصادرة محتوياته من كتب وقرطاسية ومواد دراسية، ما يتنافى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الرابطة ومن خلفها حركة "الجهاد" لرأب الصدع ونبذ الفرقة والاختلاف.

ونددت الرابطة في بيان لها تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، بالصمت المطبق الذي خيّم على إدارة الجامعة إزاء تلك الممارسات, مطالبةً الجامعة ببيان موقفها من هذه الممارسات التي تمس وحدتنا وقيمنا الوطنية.

وطالبت الرابطة الاسلامية، كافة الأطر الطلابية في جامعة القدس - أبوديس بإدانة وشجب الاعتداء على مقر الرابطة, معتبرةً السكوت عن تلك التجاوزات بمثابة مشاركة فيها وإطلاق يد الأجهزة الأمنية لقمع الحريات والمس بها.

كما ودعت الرابطة أبناء الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة رام الله، أن يعودوا إلى رشدهم وانتمائهم الوطني، وألا يشاركوا في مثل تلك الممارسات لكي يتجنبوا عار وخذلان شعبهم وأمتهم.