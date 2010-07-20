وباء أنفلونزا الخنازير يلفظ أنفاسه الأخيرة

فلسطين اليوم – وكالات

قالت محطة تلفزيون بلومبرج ان لجنة الطواريء بمنظمة الصحة العالمية تعتزم عقد جلسة ربما اليوم الثلاثاء لمراجعة البيانات وإعلان نهاية لوباء فيروس الانفلونزا "إتش1إن1" المعروف بانفلونزا الخنازير.

ويتعين أن تقرر الامينة العامة للمنظمة مارجريت تشان هل ما زال الفيروس يستدعي فترة اضافية من اليقظة في غياب أي مؤشر إلي انه اصبح أكثر فتكا أو انه طور مقاومة للعقاقير التي تكافحه.

وأبلغ جريجري هاترل المتحدث باسم المنظمة تلفزيون بلومبرح أن القرار سيعتمد على نمط الفيروس وانه لم يتحدد بعد موعد لاصدار إعلان.

ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بهارتل للحصول على تعقيب.

وعقار تاميفلو الذي يؤخذ في صورة اقراص هو العلاح الاكثر شيوعا.

وظهرت انفلونزا الخنازير اوائل 2009 في الولايات المتحدة والمكسيك وانتشرت حول العالم في ستة اسابيع مما أودى بحياة آلاف الاشخاص. وكانت الاصابة به شديدة بشكل خاص بين الاطفال والشبان.