زكارنة: على الحكومة أن تهتم بصرف مكافأة المتقاعدين

فلسطين اليوم – رام الله

دعا رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومية بسام زكارنة، بعد ظهر اليوم(الثلاثاء)، لإعطاء أولوية لصرف مكافأة المتقاعدين وخاصة أن بعضهم توفي دون الحصول عليها وآخرين على فراش الموت والبعض حول للمحاكم بسبب وعودات وزارة المالية التي لم تنفذ ومنحهم شيكات بدون رصيد لاشخاص وشركات وجامعات لتسديد الالتزامات الملحة.

وأضاف زكارنه في تصريح صحفي ان "المتقاعدين قادة لا يجوز بأي حال من الأحوال تركهم معلقين ينتظروا الفرج دون أي تصريح من وزارة المالية حول موعد دقيق لدفع مستحقاتهم الذين وعدوا بإنهائها قبل نهاية العام مبينا انه تم الاتصال على اكثر من مسؤول في المالية ولم يتم إعطاء أي موعد محدد لصرف مكافأتهم".

وبين زكارنه انه تم إطلاع رئيس الوزراء على مأساة المتقاعدين وظروفهم والذي أبدى اهتمام كبير في ذلك وطالبه بالتدخل الشخصي لإعطاء الأولوية لصرف جزء من مكافأة المتقاعدين.

واوضح زكارنه انه تم إطلاع عدد من أعضاء المجلس الثوري على معاناة المتقاعدين، وخاصة ان معظمهم قادة بنوا وضحوا لخدمة وطنهم ولا يجوز تركهم بأي حال من الأحوال مبينا ان اعضاء الثوري ومجلس النقابة سيبقون سندا وعونا لهم حتى تحقيق مطالبهم.

وقال زكارنه ان المتقاعدين الذين كانوا السباقين في العطاء وخدمة أبنائهم فان من واجب الجميع مساندتهم والوقوف الى جانبهم حتى يتم الالتزام بدفع كل حقوقهم.