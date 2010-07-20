ليبيا تحدد بداية شهر رمضان فلكيا

فلسطين اليوم-وكالات

حدد مركز ليبي لعلوم الفلك في وقت مبكر بداية شهر رمضان يوم الأربعاء 11 آب/أغسطس المقبل، وفق حسابات فلكية علمية.

وأعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن البداية الفلكية لشهر رمضان ستكون عند الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء 10 آب/أغسطس المقبل.

ووفق حسابات المركز الفلكية، التي نشرها اليوم عبر موقعه على شبكة الانترنت، فإن أول أيام عيد الفطر في ليبيا سيكون يوم 9 أيلول/سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن ليبيا تعتمد رسميا على الحسابات الفلكية التي يجريها هذا المركز في تحديد الشهور القمرية.

وكان المركز نفسه قد حدد وفق حساباته الفلكية أول أيام شهر ذي الحجة العام الماضي يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، ما ترتب عليه أن يوافق عيد الأضحى الماضي في ليبيا يوم الخميس، وهو يوم وقوف الحجاج على جبل عرفة في السعودية، ضمن شعائر الحج.