بدء سفر معتمري قطاع غزة عبر معبر رفح

فلسطين اليوم – غزة

أعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن بدء سفر الدفعة الأولى من معتمري قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية عبر معبر رفح مع مصر.

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها إنها أنهت "استعداداتها الكاملة" لسفر المعتمرين خلال اليوميين القادمين، مشيرةً إلى أنها أوقفت سفر الأشخاص العاديين حتى يوم الخميس لإتاحة المجال أمام سفر المعتمرين.

وأوضحت الهيئة أن سفر المعتمرين سيتم ابتداء من اليوم وحتى الأربعاء المقبل على دفعات.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت إتمام التنسيق مع مصر والسعودية بشأن إتمام سفر معتمري غزة بعد تأخره بسبب خلافات مع الحكومة المقالة.

وكانت مصادر مصرية أشارت إلى أنه من المتوقع عبور عدد من المعتمرين يوم أمس ، إلا أن عبورهم أرجئ إلى اليوم لاستيفاء الأوراق والإجراءات.

وتفتح السلطات المصرية معبر رفح مع قطاع غزة منذ الأول من يونيو الماضي بعد الهجوم على سفن "أسطول الحرية" ومنعه بالقوة من الوصول إلى قطاع غزة لنقل إمدادات إنسانية