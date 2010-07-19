الشاباك يكشف عن اعتقال خلية من حماس بالخليل متهمة بقتل شرطي إسرائيلي

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

كشفت جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك" عن اعتقال خلية تابعة للذراع العسكري لحركة حماس من منطقة جبل الخليل, بتهمة قتل الشرطة شرطي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين خلال عملية إطلاق نار الشهر الماضي في المدينة.

وذكرت صحية هآرتس أن عملية الاعتقال تمت في قرية دير سامت في الخليل, مشيرة إلى أن هذه الخلية المكونة من أربع أشخاص مسئولة عن تنفيذ عدة عمليات لإطلاق نار في جبل الخليل.

وحسب ما أكده الشاباك فإن عدد من النشطاء التابعين لحركة حماس اعتقلوا في قرية دير سامت في 22 يونيو بعد ستة أيام من عملية قتل الشرطي, وتم السماح بالكشف عن عملية الاعتقال اليوم.

ومن التحقيقات الأولية تبين أن الخلية تعمل منذ العام الماضي وشملت تدريبات على إطلاق النار وتجهيز لعمليات إطلاق نار كانت قد نفذت.

وفي تفاصيل العملية التي نفذتها الخلية, كانت سيارة قد مرت في الجهة المعاكسة عن سيارة شرطة إسرائيلية في 14 يونيو وقام المسلحون بإطلاق النار على سيارة الشرطة.

وشارك في العملية أربعة مسلحين كان أحدهم يراقب المنطقة بينما كان الثلاثة الآخرين في السيارة وأطلقوا النار على سيارة الشرطة من سلاح كلاشنكوف, حسب الشاباك فإن الخلية كانت تخطط لعمليات أخرى من بينها اختطاف إسرائيليين من منطقة غوش عتسيون وقد قاموا بجولات استطلاعية واشتروا قبعات أجنبية لغرض التمويه خلال عملية الخطف.

وعقب المراسل العسكري لإذاعة الجيش على هذا الخبر بالتأكيد على أن هذه العملية تثبت أن خلايا حماس غير نائمة وأنها يقظة وعلى استعداد لتنفيذ هجمات في أي وقت.

ولمح إلى تعاون بين أجهزة الأمن إسرائيلية والفلسطينية, مؤكدا أن التخوف من تدهور الأوضاع الأمينة لا يراود إسرائيل وحدها بل يشكل هاجسا أيضا للسلطة الفلسطينية.