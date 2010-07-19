حملة تفتيشات في غرف الأسرى خلال الأسبوعين الماضيين

فلسطين اليوم-رام الله

أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى اليوم، أن حملة تفتيشات ومداهمات نفذتها وحدات قمع إسرائيلية خاصة طالت كافة السجون الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين.

وبين أن الحملة صاحبها عمليات قمع واعتداء على الأسرى، وفرض إجراءات مشددة وعقوبات فردية وجماعية شملت أهالي الأسرى بالتشديد عليهم خلال الزيارات، وحرمان الأطفال من الزيارة والحرمان من 'الكانتين' والتعليم والعزل الانفرادي وغيرها.

وأوضح تقرير وزارة الأسرى، أنه في الأسبوعين الأخيرين 'شنت إدارة السجون الإسرائيلية حملة مسعورة تجاه الأسرى في السجون من خلال اقتحام غرفهم وأقسامهم بعد منتصف الليل، والاعتداء عليهم، والعبث بأغراضهم الشخصية وبطريقة مهينة واستفزازية أدت إلى حدوث تصادمات بين الأسرى والقوات المقتحمة'.

وحسب محامو الوزارة الذين التقوا الأسرى في معظم السجون، ووفق ما ورد في التقرير، فإن هذه الحملة تمت بحجة 'البحث عن أجهزة خلوية'، وقالوا إن 'ذلك يأتي في سياق سياسة التشديدات على الأسرى ووفق ما يسمى 'قانون شاليط' الذي شرّعته الكنيست الإسرائيلية بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني'.