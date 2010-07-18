النائب الخضري يستقبل وفد سفينة الأمل في غزة

فلسطين اليوم: غزة

استقبل النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار وفد سفينة الأمل الليبية الذي وصل قطاع غزة اليوم الأحد عبر معبر رفح البري.

وشكر الخضري الوفد المكون من ثمانية أشخاص يتبعون إلى مؤسسة القذافي للتنمية التي يشرف عليها نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، على جهودهم لمساندة ونصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد الخضري على ضرورة تواصل الجهد العربي لمساندة المحاصرين في غزة وتنظيم الفعاليات السلمية المختلفة المناهضة للحصار والداعية لسرعة إنهائه.

وأشار إلى أن ليبيا أول من بادرت بإرسال سفينة محملة بـ3 أطنان من المساعدات الإنسانية من الأغذية والأدوية تحت اسم "المروة" لكن الاحتلال منع وصولها القطاع.

وشدد الخضري على أن انتفاضة السفن لن تتوقف وستتواصل ما دام الحصار مستمراً، وما دامت عابر غزة التجارية مغلقة ومواد البناء والمواد الخام تمنع من الدخول.

وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن انتفاضة السفن ستتواصل ما دام الاحتلال يستهدفها، مؤكداً وجود مبادرات حقيقية لتسيير سفن قبل انطلاق أسطول الحرية 2.

وجدد الخضري شكره للحركات والهيئات والمؤسسات والعاملين من أجل تحريك سفن لغزة ونصرة شعبها المحاصر حتى إنهاء معاناته.