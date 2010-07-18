ازدياد حدة التوتر بين نتانياهو وليبرمان

فلسطين اليوم-وكالات

هاتف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو الليلة الماضية وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي يزور كازخستان حاليا وذلك وسط تردد الأنباء عن ازدياد حدة التوتر بينهما .

وبحث نتانياهو وليبرمان خلال المكالمة زيارة رئيس الوزراء لمصر المقررة اليوم وعدة مسائل تتعلق بمشروع ميزانية الدولة واتفقا على عقد اجتماع بينهما غدا فور عودة ليبرمان إلى البلاد .

وكان وزراء حزب إسرائيل بيتنا الخمسة قد صوتوا ضد مشروع ميزانية الدولة في جلسة مجلس الوزراء أول امس كما برزت خلال الأيام الأخيرة خلافات بين نتانياهو وليبرمان حول بعض القضايا السياسية .