اشتون في غزة اليوم لفتح نقاط عبور للسلع الاستهلاكية والمواطنين

فلسطين اليوم-وكالات

تتوجه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون الى قطاع غزة الأحد للمرة الثانية في غضون اربعة اشهر من اجل تحديد مدى تأثير تخفيف الحصار الاسرائيلي على القطاع وكيف يمكن للاتحاد الاوروبي ان يساهم في فتح نقاط عبور.

واعربت اشتون خلال لقائها السبت مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض عن امله في "فتح نقاط عبور (المؤدية الى القطاع) امام السكان والسلع الاستهلاكية".

ووافقت اسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة اثر ضغوط دولية كثيفة بعد مقتل تسعة ناشطين اتراك في هجوم شنته البحرية الاسرائيلية في 31 ايار/مايو على قافلة مساعدات دولية كانت تحاول كسر الحصار.

وسمح الاحتلال خصوصا بدخول مواد البناء من اجل مشاريع تقوم بها الاسرة الدولية بعد موافقة السلطة الفلسطينية.

ويطالب الاتحاد الاوروبي علاوة عن زيادة عدد نقاط العبور، استئناف صادرات المواد من قطاع غزة وتحرير شروط تنقل الاشخاص من القطاع واليه.

وخلال زيارتها للقطاع التي تستمر بضع ساعات، ستتفقد وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي منشآت تابعة لوكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وستطلع على برامج مساعدة للقطاع الخاص المحلي يمولها الاتحاد الاوروبي.

في المقابل، لن تلتقي اشتون اي ممثل لحماس التي لا يزال الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة يعتبرانها "منظمة ارهابية".

وتأتي زيارة اشتون لقطاع غزة في اطار زيارة للاراضي الفلسطينية واسرائيل بدأتها السبت وتستمر ثلاثة ايام.

وستلتقي اشتون الاحد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان.

ولمناسبة زيارة اشتون للقطاع، شددت نحو عشرين منظمة غير حكومية على "رفع كامل للحصار عن غزة".