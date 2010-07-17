حكومة العدو تصعد من إجراءاتها ضد عرب 48 بولاء القسم

فلسطين اليوم: غزة

قررت حكومة العدو الصهيوني، غدا الأحد، التصويت على قرار يمنح الجنسية الإسرائيلية لمن يقسم بيمين الولاء لما تسمى "دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية"، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات حادة لدى عدد من المجموعات المدافعة عن العرب.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إنه من المتوقع أن توافق حكومة العدو الصهيوني على القرار، وهو الأمر الذي يهدد بتوسيع مجموعة الإجراءات التي تصعب على الفلسطينيين الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن المجموعات المدافعة عن العرب انتقدت القرار، الذي سوف يطبق على المتقدمين الجدد للحصول على الجنسية الإسرائيلية، حيث اتهمت الحكومة بتبني سياسات "عنصرية" تحاول ربط المواطنة بالأيدلوجيات.

وأوضحت "الإندبندنت" أن الخطوة تأتي عقب سلسلة من الضربات ضد الفلسطينيين الذين يسعون إلى الحصول على الجنسية، فضلا عن فلسطيني 48 الحاصلين عليها بالفعل.

كما أشارت الصحيفة إلى تصويت الكنيست الإسرائيلي مؤخرا على تجريد حنين الزعبي عضو الكنيست من جنسيتها لمشاركتها في قافلة الحرية، التي كانت في طريقها لكسر حصار غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن قسم الولاء الجديد، الذي يحل محل القسم الحالي لـ "دولة إسرائيل"، يبدو وكأنه يمثل إصدارا مخففا لتشريع كان قد سانده أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلية وهدف إلى تجريد فلسطينيو 48 من الجنسية ما لم يقسموا يمين الولاء للدولة اليهودية.