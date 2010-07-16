كلمـة لأمين عام حزب الله حسن نصر الله مساء اليـوم

فلسطين اليوم-وكالات

يطل الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، ليلقي كلمة في الخامسة عصر اليوم في قاعة مجمع شاهد التربوي - طريق المطار، لمناسبة الرابع من شعبان يوم ولادة أبي الفضل العبّاس، يوم الجريح المقاوم.

كما يطل نصر الله في الخامس والعشرين من الجاري (الرابعة عصرا) في الاحتفال الذي تقيمه مؤسسة الشهيد في مجمع سيد الشهداء في الرويس في الضاحية الجنوبية، لمناسبة حفل التكريم المركزي الأول لأبناء الشهداء الذين وصلوا الى مرحلة الاعتماد على النفس.